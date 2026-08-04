Continúan los operativos vinculados al secuestro de motos en Castelli. En las últimas horas se concretaron dos nuevos allanamientos en el marco de las investigaciones por infracciones vinculadas a estos vehículos.

Según pudo saber Castelli Diario, uno de los infractores abonó la multa máxima prevista, que ronda los 2 millones de pesos. Además, trascendió que se trata de un caso de reincidencia.

Las motos secuestradas permanecerán retenidas durante un plazo de 30 días, una vez paga la multa o tiempo indefinido en caso de no abonarla, tal como establece la normativa vigente.

Por otra parte, fuentes consultadas indicaron que los conductores reincidentes podrían afrontar una nueva sanción: la suspensión de la licencia de conducir, medida que se sumaría a las multas económicas y al secuestro de los rodados.

Las autoridades reiteraron que los controles continuarán con el objetivo de reforzar la seguridad vial y hacer cumplir las normas de tránsito en la ciudad.