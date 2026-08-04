ALLANAMIENTOS Y SECUESTRO DE MOTOS: UN INFRACTOR PAGÓ LA MULTA MÁXIMA Y ADVIERTEN SOBRE SANCIONES MÁS SEVERAS
Continúan los operativos vinculados al secuestro de motos en Castelli. En las últimas horas se concretaron dos nuevos allanamientos en el marco de las investigaciones por infracciones vinculadas a estos vehículos.
Según pudo saber Castelli Diario, uno de los infractores abonó la multa máxima prevista, que ronda los 2 millones de pesos. Además, trascendió que se trata de un caso de reincidencia.
Las motos secuestradas permanecerán retenidas durante un plazo de 30 días, una vez paga la multa o tiempo indefinido en caso de no abonarla, tal como establece la normativa vigente.
Por otra parte, fuentes consultadas indicaron que los conductores reincidentes podrían afrontar una nueva sanción: la suspensión de la licencia de conducir, medida que se sumaría a las multas económicas y al secuestro de los rodados.
Las autoridades reiteraron que los controles continuarán con el objetivo de reforzar la seguridad vial y hacer cumplir las normas de tránsito en la ciudad.