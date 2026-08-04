El municipio de Castelli avanza en una iniciativa inédita vinculada al cuidado del ambiente. El intendente Francisco Echarren, junto al jefe de Gabinete Sebastián Echarren y el secretario de Gobierno Hernán Carullo, recibió a docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Nº 1 que presentaron el proyecto “Da Vinci y el Secuestro del Carbono”, una propuesta científica orientada a medir con precisión la capacidad del arbolado público para absorber dióxido de carbono.

La iniciativa, desarrollada por el profesor Franco Néstor, el ingeniero Mateo Oviedo y los alumnos Felipe Rolleri y Francisco Ramírez, busca posicionar a Castelli como un referente regional en la cuantificación científica del carbono almacenado por los árboles del espacio público.

El proyecto ya fue presentado en la etapa distrital de la Feria de Ciencias y Tecnología y el próximo 13 de agosto competirá en la instancia regional que se realizará en Dolores.

Entre sus principales aportes, propone una metodología adaptada a las características de la flora de la Pampa Deprimida, utilizando modelos matemáticos validados científicamente para estimar con mayor precisión la absorción de carbono. Además, sus desarrolladores ya crearon una calculadora de absorción de dióxido de carbono que podrá ser utilizada por vecinos e instituciones.

Desde el municipio destacaron que Castelli es pionero en impulsar una ordenanza de estas características, que permitirá fortalecer la gestión del arbolado urbano, contribuir a la mitigación del cambio climático y generar herramientas con potencial para acceder a estándares internacionales de certificación ambiental y mercados voluntarios de carbono.

La propuesta también pone en valor el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad educativa, promoviendo la investigación científica y la innovación aplicada al desarrollo local y al cuidado del medioambiente.