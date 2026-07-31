

La Municipalidad de Castelli, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°17/2026 y del Decreto No

916/2026, hace saber que por intermedio del Martillero Público Antonio Eduardo Vincenti, Matrícula N°

15026 se procederá a realizar la subasta pública, al contado y al mejor postor, de los bienes

declarados en desuso (rezagos) y en el estado en que se encuentran.



 DÍA Y HORA DEL REMATE: Miércoles, 12 de agosto de 2026, a las Hora, 09.00 hs.

 LUGAR DE LA SUBASTA: Dorrego y Saavedra, corralón municipal y/o Saavedra y Alte. Brown,

estacionamiento de camiones.



 EXHIBICIÓN DE LOS BIENES: Los lotes podrán ser inspeccionados por los interesados a partir

del día 3 de agosto en el horario de Horario de 10:00 a 12:00 hs., en el lugar de la subasta.-

DETALLE DE LOS BIENES (REGAZOS):



Lote N° 1: MOTONIVELADORA IRON GR215 CHASIS SOLO SIN PAPELES,Lote N° 2: RETRO PALA

CASE EN DESUSO SIN PAPELES CON MOTOR ,Lote N° 3: CHASIS DE RETROPALA MANCINI SIN

MOTOR MANCINI,Lote N° 4: FORD SIERRA CON MOTOR ,Lote N° 5: CAMIONETA CHEVROLET SIN

MOTOR,Lote N° 6: CAJA VOLCADORA LATERAL.,Lote N° 7: MINIBUS ASIA TOPIC DQD254 SIN

PAPELES,Lote N° 8: RENAULT MEGANE GZB279 SIN PAPELES,Lote N° 9: FORD F100 DOBLE

CABINA SIN MOTOR WHC228,Lote N° 10: FORD RANGER CZT337 SIN MOTOR,Lote N° 11: FORD

RANGER LDC362,Lote N° 12: MOTOR FORD RANGER SIN PAPELES PARA DESARME,Lote N° 13:

MAQUINA CORDONERA CON MOTOR.

CONDICIONES DE VENTA:

Base: Los bienes se subastarán con base determinada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.- Modalidad de pago: El comprador realizara el pago de los bienes de rezagos de contado los que serán

depositados en tesorería de la municipalidad de Castelli.- Comisión y Gastos: En el mismo acto, el adquirente deberá abonar la comisión de ley del Martillero

intervinientes más los gastos administrativos e impuestos correspondientes. Retiro de los bienes: Será por cuenta y exclusivo cargo del comprador, debiendo retirar la totalidad de

los bienes adquiridos dentro del plazo de 2 días hábiles. Publíquese por DOS DIAS en el Boletín Oficial / Diario de mayor circulación local / Radio Local y en la

página web oficial del municipio.

Castelli, 27/07/2026

Firmado: Cr. Julio Sebastian Echarren – Intendente Interino

Firmado: Hernan Carullo – Secretario de Gobierno