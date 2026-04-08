El intendente de Castelli, Francisco Echarren, mantuvo un encuentro con Ricardo Luis De Gisi, Director Provincial de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en la creación de una nueva escuela técnica agraria en la ciudad.

La iniciativa busca formar a jóvenes con herramientas concretas para el trabajo, vinculando la educación con el desarrollo productivo local. En ese sentido, el jefe comunal destacó la importancia de adaptar el sistema educativo a las necesidades actuales, en un contexto donde Castelli proyecta crecimiento a través de su Parque Industrial.

“Avanzamos en la creación de una nueva escuela técnica agraria para formar pibes que puedan trabajar en el campo. Desarrollamos un Parque Industrial para generar desarrollo económico y empleo, y ahora buscamos que la educación acompañe ese proceso”, expresó Echarren.

El proyecto apunta a que los jóvenes puedan formarse y encontrar oportunidades laborales en su lugar de origen, evitando la migración hacia grandes centros urbanos en busca de trabajo.