La comunidad educativa de Castelli atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Mercedes Teresa Mansilla, reconocida docente y directiva, ocurrido en la ciudad de La Plata a la edad de 67 años.

Desde la Escuela Primaria N°1 informaron la suspensión total de actividades durante toda la jornada del lunes 6 de abril, en el marco del duelo institucional por quien se desempeñaba como Vicedirectora del establecimiento.

En el mismo sentido, la Escuela Cristo Rey comunicó con pesar la pérdida de Mansilla, destacando su compromiso y trayectoria dentro de la institución, donde también ejerció como directora de los niveles Inicial y Primario. Como muestra de respeto, se dispuso la suspensión de todas las actividades escolares y administrativas durante el lunes, retomándose el normal funcionamiento el martes.

Sus restos serán velados mañana a partir de las 08:00 horas, con sepelio a confirmar, previo oficio religioso en la parroquia Santa Rosa de Lima. El servicio está a cargo de Cuecca.