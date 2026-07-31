El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció que recorrerá la provincia de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer al peronismo y sumar respaldo al proyecto político encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

En una entrevista concedida a Página/12, el jefe comunal sostuvo que los intendentes del interior deben asumir un rol más activo. “Voy a caminar la provincia como intendente del interior. Todos tenemos que hacer eso”, afirmó, y destacó la decisión de otros dirigentes de salir a recorrer el territorio para reunir voluntades.

Echarren consideró que el peronismo “se ha conurbanizado” y remarcó la necesidad de que las voces del interior bonaerense tengan mayor protagonismo dentro del espacio. “Soy un tipo del interior, con gestión para mostrar. No es salir como candidato a un cargo, sino en una lógica donde todos los que tengamos ganas y espalda lo hagamos”, expresó.

Además, señaló que la iniciativa busca revalorizar el papel de los municipios en la gestión provincial y aseguró que el objetivo común es consolidar el proyecto liderado por Kicillof. “El paraguas es Axel. Fue él quien nos dijo que hace falta movilizarnos todos, pero más allá de eso, en este contexto es lo que hay que hacer”, concluyó.