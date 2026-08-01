La Liga resolvió este viernes suspender la totalidad de la primera fecha del Torneo de Fútbol Infantil, que estaba prevista para disputarse este fin de semana.

La decisión fue adoptada durante la tarde debido a las condiciones climáticas y al estado de los campos de juego, priorizando la seguridad de los jugadores y el normal desarrollo de la competencia.

En los próximos días, la Liga informará la nueva fecha en la que se disputará la jornada inaugural del certamen.