EDICTO DE SUBASTA PÚBLICAMUNICIPALIDAD DE CASTELLI
La Municipalidad de Castelli, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°17/2026 y del Decreto No
916/2026, hace saber que por intermedio del Martillero Público Antonio Eduardo Vincenti, Matrícula N°
15026 se procederá a realizar la subasta pública, al contado y al mejor postor, de los bienes
declarados en desuso (rezagos) y en el estado en que se encuentran.
DÍA Y HORA DEL REMATE: Miércoles, 12 de agosto de 2026, a las Hora, 09.00 hs.
LUGAR DE LA SUBASTA: Dorrego y Saavedra, corralón municipal y/o Saavedra y Alte. Brown,
estacionamiento de camiones.
EXHIBICIÓN DE LOS BIENES: Los lotes podrán ser inspeccionados por los interesados a partir
del día 3 de agosto en el horario de Horario de 10:00 a 12:00 hs., en el lugar de la subasta.-
DETALLE DE LOS BIENES (REGAZOS):
Lote N° 1: MOTONIVELADORA IRON GR215 CHASIS SOLO SIN PAPELES,Lote N° 2: RETRO PALA
CASE EN DESUSO SIN PAPELES CON MOTOR ,Lote N° 3: CHASIS DE RETROPALA MANCINI SIN
MOTOR MANCINI,Lote N° 4: FORD SIERRA CON MOTOR ,Lote N° 5: CAMIONETA CHEVROLET SIN
MOTOR,Lote N° 6: CAJA VOLCADORA LATERAL.,Lote N° 7: MINIBUS ASIA TOPIC DQD254 SIN
PAPELES,Lote N° 8: RENAULT MEGANE GZB279 SIN PAPELES,Lote N° 9: FORD F100 DOBLE
CABINA SIN MOTOR WHC228,Lote N° 10: FORD RANGER CZT337 SIN MOTOR,Lote N° 11: FORD
RANGER LDC362,Lote N° 12: MOTOR FORD RANGER SIN PAPELES PARA DESARME,Lote N° 13:
MAQUINA CORDONERA CON MOTOR.
CONDICIONES DE VENTA:
- Base: Los bienes se subastarán con base determinada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-
- Modalidad de pago: El comprador realizara el pago de los bienes de rezagos de contado los que serán
depositados en tesorería de la municipalidad de Castelli.-
- Comisión y Gastos: En el mismo acto, el adquirente deberá abonar la comisión de ley del Martillero
intervinientes más los gastos administrativos e impuestos correspondientes.
- Retiro de los bienes: Será por cuenta y exclusivo cargo del comprador, debiendo retirar la totalidad de
los bienes adquiridos dentro del plazo de 2 días hábiles.
- Publíquese por DOS DIAS en el Boletín Oficial / Diario de mayor circulación local / Radio Local y en la
página web oficial del municipio.
Castelli, 27/07/2026
Firmado: Cr. Julio Sebastian Echarren – Intendente Interino
Firmado: Hernan Carullo – Secretario de Gobierno