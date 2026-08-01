HALLARON SANAS Y SALVAS A LAS PERSONAS QUE ERAN BUSCADAS EN LEZAMA DURANTE EL TEMPORAL

Las personas que eran intensamente buscadas desde la noche del viernes en el partido de Lezama fueron halladas sanas y salvas, según confirmó la Subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil.

El operativo de búsqueda se desarrolló en medio del fuerte temporal que afectó a la región y finalizó con un resultado positivo al localizar a ambas personas en buen estado de salud.

Desde el organismo destacaron el trabajo conjunto del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Lezama, el Comando de Prevención Rural (CPR) de Lezama y Chascomús, la DDI Delegación Chascomús, los Bomberos Voluntarios de Lezama y Defensa Civil Lezama, quienes participaron del amplio despliegue para dar con su paradero.