El Cine Teatro Avenida celebra este sábado su séptimo aniversario con una propuesta artística abierta a toda la comunidad, en el marco del inicio del mes aniversario de Castelli.

Los festejos comenzarán a las 20:30, con entrada libre y gratuita, e incluirán espectáculos de danza y música en vivo. La apertura estará a cargo del Ballet El Olvidao, que presentará una puesta en escena especialmente preparada para la ocasión.

Desde el Municipio destacaron que el Cine Teatro Avenida se ha consolidado como un espacio de encuentro, cultura y entretenimiento para los vecinos de Castelli y quienes visitan la ciudad.

La invitación es para toda la comunidad a participar de una noche especial para celebrar un nuevo aniversario de uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.