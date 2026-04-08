Se llevó a cabo un encuentro regional de Defensa Civil en la Casa de la Provincia, organizado por la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto ante situaciones de riesgo.

De la jornada participaron directores de Defensa Civil de distintos distritos, quienes avanzaron en la articulación territorial y el intercambio de experiencias para mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias.