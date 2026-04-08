En el marco de la celebración de la Semana Santa, desde la Parroquia Santa Rosa de Lima se dio a conocer el cronograma de actividades litúrgicas y se compartió un mensaje dirigido a toda la comunidad.

En diálogo con FM 101.5 , el padre Ezequiel brindó detalles sobre las distintas celebraciones que se llevarán adelante durante estos días, uno de los momentos más importantes del calendario cristiano, que invita a la reflexión, la fe y el encuentro.

El sacerdote destacó la importancia de vivir este tiempo con recogimiento y esperanza, señalando que “es una oportunidad para renovar la fe, acercarnos a Dios y también al prójimo”.

Asimismo, convocó a los vecinos de Castelli a participar de las distintas actividades programadas, que incluyen misas, celebraciones especiales y espacios de oración.