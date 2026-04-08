El intendente Francisco Echarren protagonizó una semana intensa con una batería de anuncios que abarcan seguridad, inclusión, ambiente, infraestructura y ahora también el embellecimiento urbano, consolidando una agenda de gestión con fuerte impronta local.

Uno de los ejes centrales fue la “Muralla Digital”, un ambicioso plan de seguridad que prevé la instalación de cerca de 500 cámaras en distintos puntos de la ciudad, incluyendo lectores de patentes, reconocimiento facial y la integración de cámaras privadas al sistema. La iniciativa fue trabajada junto a autoridades policiales con el objetivo de reforzar la prevención del delito mediante el uso de tecnología.

En paralelo, el municipio avanza en políticas de inclusión a partir del trabajo con el área de Adultos Mayores, donde se proyectan nuevas actividades, capacitaciones tecnológicas, propuestas deportivas y educativas, articuladas con centros de jubilados para ampliar la participación comunitaria.

En materia ambiental, se anunció la creación de un Jardín Botánico de 10 hectáreas, pensado como un espacio educativo, turístico y de preservación, que apunta a posicionar a Castelli como una ciudad sustentable.

A su vez, en el plano de obra pública, el jefe comunal mantuvo reuniones en la provincia de Buenos Aires para avanzar en dos proyectos de alto impacto: la construcción de un microestadio y una pileta climatizada, obras que fortalecerán la infraestructura deportiva local.

A estos anuncios se sumó una nueva iniciativa orientada al desarrollo urbano: la creación de un Taller de Estética Urbana, donde se fabricarán faroles, cartelería, iluminación y esculturas, con el objetivo de embellecer la ciudad. La propuesta también busca generar empleo y promover oficios locales, con producción íntegramente realizada por trabajadores de Castelli.