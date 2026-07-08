Una importante serie de allanamientos se llevó adelante durante la mañana de este lunes, con procedimientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Castelli y uno en Dolores.

Según pudo saber Castelli Diario a través de fuentes consultadas, hay varios detenidos como resultado de las diligencias, que continúan desarrollándose pasado el mediodía.

En total se realizaron nueve allanamientos en Castelli y uno en Dolores, en el marco de una investigación en curso.