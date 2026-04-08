DEPORTIVO Y PILA PROTAGONIZARON UNA NUEVA FECHA DEL FÚTBOL INFANTIL

Se disputó una nueva fecha del fútbol infantil donde CDC y Pila protagonizaron una jornada cargada de goles y resultados destacados en varias categorías.

En la categoría 2013, CDC se impuso por 4 a 2 con una gran actuación de Ian Baldi, autor de dos goles, acompañado por Thiago Tapia y Joaquín Espinosa.

En 2014, el dominio fue total con una goleada 7 a 0. Juan Segundo Etchegaray, Josué Godoy y Agustín Robledo marcaron por duplicado, mientras que Noha Bertoglio completó la cuenta.

La 2015 también fue favorable con un triunfo 4 a 2 gracias a los goles de Hilario Marcenaro, Lautaro Meneses, Valentino Martiarena y Felipe Sánchez.

En 2016, CDC volvió a mostrar superioridad con un sólido 4 a 0, con tantos de Gaspar Matos, Gael Fourcade, Antiago Benítez y Conrado Vivardo.

La categoría 2017 no se quedó atrás y goleó 5 a 0, destacándose Faustino Echarren con un hat-trick, sumado a los aportes de Segundo Canale y Tomás Barrena.

Por su parte, en 2018 fue derrota 3 a 1, donde el único gol lo convirtió Valentino Pérez, mientras que en 2019 también fue caída por 3 a 2, con goles de Isidro Herroz y Mateo Dos Santos.