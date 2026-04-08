NUEVO AUMENTO DEL 10% AL MÓDULO MUNICIPAL EN CASTELLI

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció un nuevo incremento del 10% en el módulo municipal, en el marco de una política salarial que busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores comunales.

Desde el Ejecutivo destacaron el esfuerzo económico que implica garantizar el pago de sueldos en tiempo y forma, al mismo tiempo que se otorgan aumentos por encima de la inflación. En ese sentido, remarcaron la importancia de acompañar a quienes desempeñan tareas diarias al servicio de la comunidad.

Asimismo, se subrayó que esta medida no solo impacta positivamente en los empleados municipales, sino también en el comercio local, al generar mayor circulación económica en un contexto complejo.