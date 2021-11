HUMOR, INGENIO Y ACTUALIDAD

La inventiva argentina no se detiene y el Wandagate sigue ocupando la atención de todos. Un comercio de Castelli, no perdió la posibilidad para ofrecer un producto bajo la frase “Hay cordero más tierno que Icardi recién perdonado” El comercio es “Lo de Bocha” donde aprovecharon la oportunidad y no perdieron el humor.