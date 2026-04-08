Un joven resultó gravemente herido durante la madrugada en el marco de dos hechos que son materia de investigación por parte de la policía y la justicia.

Según fuentes consultadas por CastelliDiario el primer episodio ocurrió alrededor de las 00:30, cuando el joven se encontraba en la puerta de un comercio céntrico. En ese lugar, y sin mediar palabra, habría agredido a un hombre, sufriendo una lesión en una de sus manos.

Horas más tarde, el mismo joven fue hallado con heridas de mayor gravedad. De acuerdo a la información recabada, se habría trasladado hasta una vivienda ubicada en la zona de Bolívar y Alvear, donde tras ingresar al domicilio habría recibido un puntazo en una de sus piernas y un fuerte golpe en el rostro, comprometiendo uno de sus ojos, el cual se encuentra en riesgo, según detallaron los investigadores al portal.

Ante la situación, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado con diversas lesiones.

Las causas que desencadenaron ambos episodios aún no fueron determinadas y son objeto de investigación. En relación al segundo hecho, al menos dos personas, que serían padre e hijo, se encuentran imputadas en la causa, aunque por el momento no hay detenidas.